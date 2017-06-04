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Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili, “Hükümetin gündeminde bedelliyle ilgili bir konu yok. Şu anda terörle amansız bir mücadele içindeyiz” açıklamasını yaptı.

Siyaset / 04 Haziran 2017 Pazar 12:24
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım, dün Çankaya Köşkü’nde medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, BBP Başkanı Mustafa Destici ile yaptığı görüşmenin ardından bedelli askerlik başlığının gündeme gelmesine yönelik sorulan soruyu cevapladı.

Hükümetin gündeminde bedelli askerlikle ilgili bir konunun olmadığını ifade eden Yıldırım, BBP Genel Başkanı Destici’nin bedelli askerlikten elde edilen gelirin SMA hastalarına bağışlanması yönünde bir talebinin olduğunu ancak ona karşılık bir cevabın verilmediğini söyledi.

Kaynak : İHA

BaşbakanBinali YıldırımBedelli Askerlik


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