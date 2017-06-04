Atıklardan ekonomiye 3.5 milyar lira katkı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca atık yönetimi konusunda atılan adımlarla atıkların gömülmesinin önüne geçilerek değerlendirilip ekonomiye kazandırılması ve istihdama katkı sunması sağlandı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sadece atık yönetimi alanında yürütülen çalışmalarla 2003 yılında ekonomiye ancak 60 milyon liralık katkı sağlandı.



Ancak son yıllarda Bakanlık tarafından doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir atık yönetimi amacıyla hayata geçirilen düzenlemeler, yatırımlar ve kurulan modern tesislerde sunulan geri dönüşüm hizmetleriyle bugün 60 bin kişiye istihdam kapısı açıldı. 2016 yılında atık yönetimi faaliyetleri kapsamında ekonomiye sağlanan katkı ise yaklaşık 3.5 milyar lira oldu.



Bakanlıkça, atıkların geri kazanımı noktasında 2019'da atık yönetimi alanında 70 bin kişiye istihdam ve ekonomiye 5 milyar lira katkı sağlanması hedeflenirken, 2023 yılında ise bu rakamların üstüne çıkılması için planlamalar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Bakanlık tarafından, yenilikçi teknolojiler ve girişimlerle atık oluşumunun önlenmesi, oluşan atıkların ise daha yüksek oranda geri kazanımının sağlanarak 100 bin kişiye iş imkanı yaratılması ve ekonomiye yılda yaklaşık 10 milyar lira katkı sunulması hedefleniyor.