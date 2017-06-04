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2. kez ABD bayrağı astılar! Zamanlama dikkat çekti

Rakka'ya bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı asıldı. Yeni bayrağın Rakka operasyonunun ardından asılması dikkati çekti.

Dünya / 04 Haziran 2017 Pazar 21:55
2. kez ABD bayrağı astılar! Zamanlama dikkat çekti

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı asıldı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Tel Abyad ilçesinde gümrük binasının üstündeki ABD bayrakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor.

Yeni bayrağın terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan Rakka operasyonunun ardından asılması dikkati çekti.

Terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda mensubunun bulunduğu binaya ilk ABD bayrağı geçen yıl Eylül ayında asılmıştı


Terör ÖrgütüŞanlıurfaRakkaSuriye


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