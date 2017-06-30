Turp ve patlıcandan güneş pili

Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde payının arttığını söyledi.



Bu kapsamda güneş enerjisi yatırımlarının da hız kazandığına işaret eden Doğan, doğal enerji kaynaklarının ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını dile getirdi.



Buradan hareketle, üniversite bünyesinde güneş ışığını elektrik akımına dönüştüren fotovoltaik panellere yönelik bir çalışma yürüttüklerini anlatan Doğan, şöyle devam etti:



'Bu alandaki çalışmamızı üniversitenin farklı bölümlerinde, farklı branşlarında görev yapan 10 kişilik bir akademik ekiple sürdürdük. Güneş enerjisi panellerinde daha çok silisyum ve grafen dediğimiz maddeler kullanılarak elektrik üretiliyor ancak bunun maliyeti çok fazla. Biz yaptığımız çalışmayla silisyum ve grafen yerine sebze ve meyvelerden elde ettiğimiz boya hücreleriyle elektrik üretmeyi başardık. Bu meyve ve sebzelerden elde edilen boyalı hücreleri katman katman büyütmek suretiyle ince filme dönüştürüyoruz. Güneşe maruz kaldıkları zaman da ışığından elektrik üretiliyor. Dut, havuç, turp, vişne, patlıcan ve lahana gibi bitkilerin boyasını kimyasal yöntemlerle alıp fotovoltaik hücrelerde kullanıyoruz. Bunlardan yaptığımız panelle güneşten elektrik üretiyoruz.'







Renkli sebze ve meyvelerden sağlanan hücrelerin fotovoltaik panelin içine yerleştirildiğini anlatan Doğan, elde edilen yarı iletken malzemenin güneş ışığını elektrik akımına dönüştürdüğünü belirtti.







Doğan, boyalı yarı iletken malzemenin enerji kapasitesinin avantajı olmadığını ancak diğer yarı iletken malzemelere göre düşük maliyetle üretildiğini dile getirdi.







- Doğal ve ucuz



Boyalı güneş pili hücrelerinin ekonomik olmasının yanında doğal yolla elde edildiğine vurgu yapan Doğan, şunları kaydetti:



'Sonuçta grafen yarı iletkeni pahalı yöntemlerle üretiliyor. Boyalı yarı iletken malzeme doğadan elde edildiği için daha ucuz. AR-GE ve karakterize çalışmaları devam ediyor. Patent ve tescille ilgili gerekli başvuruları da ilerleyen dönemlerde yapmayı düşünüyoruz. Boya etkisi yüksek olan bitkileri kullanmaya çalışıyoruz. Zor çıkan renklerin yarı iletkenlik özelliği çok fazla olduğu için tercih ediyoruz. Boya kapasitesi yüksek olan sebzeleri öncelik olarak seçtik. Farklı çözücüler içinde kullandığımız altlık denilen zemin üzerine emdiriyoruz. Bu sayede birinci nesil güneş enerjisi panellerini oluşturuyoruz. Renkli sebze ve meyvelerden elde edilen yarı iletken diyotun yer aldığı panel, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha ucuz maliyete kurulmasını sağlayacak. Amacımız yüksek verimle beraber organik boyaları güneş pili içinde yaygın halde kullanılabilir hale getirmek ve ucuz panel üretmek.' Kaynak : AA