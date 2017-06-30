TEOG sınav sonuçları açıklandı

TEOG sonuçları an itibariyle açıklandı. 20-21 Nisan ayında gerçekleştirilen TEOG sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in resmi sayfası üzerinden erişime açıldı. Adaylar, kişisel bilgileri ile sonuçları sorgulayıp aldıkları puanı öğrenebilecekler. TEOG sonuçlarının açıklanması ardından merak edilen bir diğer konu da tercihler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre 14 Temmuz'da tercih başvuruları başlayacak. Öğrenciler tercih başvuru sonuçlarına ise 11 Ağustos tarihinde kavuşacak.



1.2 milyon öğrencinin heyecanla beklediği TEOG Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) açıklandı. 2016-2017 eğitim yılı 8'inci sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına kayıt olmak için kullanacağı YEP, MEB'in internet sitesinde yayınlandı. TEOG sonuçlarının ardından kontenjan tabloları da bugün ilan ediliyor. Ayrıca özel okulların ön kayıtları da bugün başladı.

TEOG sonuçlarının açıklanması ardından merak edilen bir diğer konu da tercihler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre tercihlere esas kontenjan tabloları bugün ilan ediliyor. YEP'in açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz'da liseler için tercihler alınacak. TEOG yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos'ta ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan “2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu”na göre, 8'inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına göre yapılacak.



Özel okul kayıt takvimi

Birinci ön kayıt: 30 Haziran-3 Temmuz

Birinci kesin kayıt: 4 Temmuz

Birinci yedek kayıt: 5 Temmuz

İkinci ön kayıt: 6 Temmuz

İkinci kesin kayıt: 7 Temmuz (Gün içerisinde okulun asil listesinde yer alan öğrencilere öncelik tanınacak. Ancak asil listedeki öğrenci kaydını yaptırmazsa, sıra yedek listedeki adaylara gelecek).

Üçüncü ön kayıt: 10 Temmuz

Üçüncü kesin kayıt: 11 Temmuz

Serbest kayıt: 12-13 Temmuz



YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



8'inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır.



Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri kılavuzun 1. 7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.



14 - 18 Ağustos 2017, 21 - 25 Ağustos 2017, 28 Ağustos - 06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçek leştirilecektir. Yerleştirmeye esas n akil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır. Açık orta öğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11 - 14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak, YEP üstünlüğü ne göre il/ilçe sınırl arı içerisinde yerleştirme si yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.



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