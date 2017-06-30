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Sigaraya otomatik zam uygulanmayacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre sigarada asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının, Temmuz ayında otomatik olarak artırılmasını öngören karar bu yılın ikinci yarısı için uygulanmayacak.

Ekonomi / 30 Haziran 2017 Cuma 09:30
Sigaraya otomatik zam uygulanmayacak

Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yılsonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görüldü.

Daha önce sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırılmaktaydı. Kaynak : İHA

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