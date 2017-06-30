CHP Ataşehir İlçe Teşkilatı üyesi olduğu ortaya çıkan Şenay Günaydın (49), CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nde “Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa dökün” diyerek halka sokağa çıkma çağrısı yaptığı gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik' suçundan dün akşam Ataşehir'de gözaltına alınmıştı.



Bugün İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen avukat eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Günaydın, “Biz kendi aramızda muhabbet yapıyorduk. Ben hiç kimseyi sokağa çağırmam. Çağırmak gibi de bir niyetim olmamıştır” şeklinde ifade verdi.



Kaynak : İHA