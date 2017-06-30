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Savaş uçakları PKK'yı bombaladı

TSK'nın Siirt'teki PKK hedeflerine yaptığı operasyonda 9 terörist öldürüldü.

Güncel / 30 Haziran 2017 Cuma 15:11
Savaş uçakları PKK'yı bombaladı

TSK'dan yapılan açıklamada, 30 Haziran 2017 tarihinde sabah saatlerinde Siirt Pervari bölgesinde operasyon icra eden birliklere saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hava harekatında iki korugan ve bir silah mevziinin imha edildiği; 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

Terör ÖrgütüHava HarekatıSaldırı


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