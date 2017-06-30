Ruslar Afrin'den çekildi

Birçok yerel kaynağın doğruladığı iddiaya göre Afrin'in 10 kilometre kuzey doğusunda bulunan Kefr Cenneh'deki Ateşkes Gözlem Merkezi'ni boşaltan Rus askerleri kademeli olarak Halep'e çekildi. Terör örgütü YPG'ye yakın bazı internet siteleri de Rusların çekilişini doğruladı.



14 RUS ASKERİ KALDI



TSK'nın denetimindeki Fırat Kalkanı bölgesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Kefr Cenneh'deki Ateşkes Gözlem Merkezi'ne giden bazı kişiler ise sosyal medyada merkezin boş halinin fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflarda Rus askerlerinin boşalttığı binalarda kalan Rus bayrakları görüldü. Rus birliklerinin 21 Mart'ta geldiği merkez daha önceden YPG tarafından eğitimi üssü olarak kullanılıyordu. Yerel kaynaklar Ateşkes Gözlem Merkezi'ndeki Rus askerlerinden geriye 14 kişilik bir birlik bırakıldığını kaydetti.







HALEP YOLU KAPATILDI



Bölgedeki kaynaklar önceki gece rejim güçlerinin bilinmeyen bir nedenle Afrin'den Halep'e giden yolu kapadığını bildirdi. Yolun Halep'e giden Rus askerlerinin güvenliği için kapatıldığı düşünülüyor. Yerel kaynaklar Rus savaş uçaklarının aynı bölgede güvenlik amaçlı uçuşlar yaptığını da bildirdi.