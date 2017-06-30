PYD/PKK'nın sivillere işkence görüntüleri ortaya çıktı

Terör örgütü PYD/PKK'nın, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle girdiği Rakka kırsalında, sivillere işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı.
AA muhabiri, Rakka'nın batı kırsalındaki Mansura beldesinde, PYD/PKK'lı teröristlerin iki sivile işkence ettiği görüntülere ulaştı.
Videoda, kıyafetlerinin kolunda elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi olan iki teröristin, iki erkek sivili, elleri ve ayaklarından bağlayarak yere yatırdığı görülüyor.
Yaklaşık bir ay önce çekilen görüntüde teröristler, 'DAEŞ üyesi olmadığını biliyoruz. Ama bize DEAŞ mensuplarının yerini söyle.' diyerek, üzerilerine sandalye koydukları sivillere şiddet uyguluyor.