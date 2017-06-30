Ömür Varol’la Beyaz Gazete başlıyor

Ekranlardan kısa bir süre ayrı kalan Ömür Varol, yeni ve farklı bir anlayışla hazırlayıp sunduğu haber program ile kaldığı yerden devam diyecek.



ÖMÜR VAROL'LA BEYAZ GAZETE



3 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün saat 8- 10 arasında iki saat boyunca Beyaz TV izleyicisi ile buluşacak olan program ”Ömür Varol'la Beyaz Gazete” adını taşıyor.



Mesleğe 24 yıl önce adım atan, ulusal kanalarda farkı haber ve programlar gerçekleştiren Ömür Varol, yeni haber programını halka açıyor. Programın ”Söz Milletin” bölümünde vatandaşlar canlı telefon bağlantılarıyla görüşlerini iletecekler.



Programda ayrıca yurtta ve dünyadaki gelişmeler, uzman görüşleriyle değerlendirilecek. İzleyiciler, programın “Evdeki Hesap” bölümünde, ülkemizin dört köşesindeki çarşı pazarlardan temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını öğrenebilecek.



İnsan öyküleri, gözden kaçanlar, haber bültenlerinde üzerinde durulmayan ayrıntılar programın omurgasını oluşturacak.



Tecrübeli haberci Cengiz Erdil'in editörlüğünü yapacağı programın yönetmeni Kadir Barış Derin, Ceren Meriç, Murat Tezcan Fırat Akalın, Mevlüt Çınar ve Ayşegül Özdemir de programa emek veren kadroyu oluşturuyor.

