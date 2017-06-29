USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 4,01 - 4,02

Nefes kesen sahte para operasyonu!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla, sahte para çetesi yakalandı. Bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, sahte paralarla birlikte ele geçirildi.

3. Sayfa / 29 Haziran 2017 Perşembe 20:01
Nefes kesen sahte para operasyonu!

Milas KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından son günlerde ilçede artan sahte para şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Öncelikle ilçedeki MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyen ekipler, ilk olarak şahısların eşgallerini belirledi. Bir hafta boyunca teknik ve fiziki takip yapan KOM ekipleri, içerisinde şüphelilerin bulunduğu aracı, Üçyol Mevkii'nde durdurmaya çalıştı.

Uygulama noktasındaki ekiplerin ‘dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya devam etti. Polis, havaya ateş açınca paniğe kapılan sürücü, başka bir araca çarptı ve direksiyon hakimiyeti kaybederek kaldırıma çıktı. Araçtan inen ve yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, aracın içindeki 2 bayan da gözaltına alındı.



10 yıllık infazını yaktı

Araç sürücüsü M.Y.'nin daha önceden cinayet ve gasp suçu başta olmak üzere pek çok suçtan sabıkası olduğu ve arandığı öğrenilirken, ellerindeki sahte paralarla alışveriş yaparak Bodrum ve Milas'ta birçok iş yerini dolandıran Ç.A. ve D.K. adlı bayanlar da gözaltına alındı.

Paranın sahte olduğunu anlamak kolay olmadı

Milas ilçe merkezindeki birçok iş yerinden alışveriş yaparak ellerindeki sahte 200 lirayı verip para üstünü alarak ayrılan iki bayanın, kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülere göre, bir iş yeri çalışanı, paradan şüphelenip, sahte parayı tespit eden kalemle kontrol ettikleri, ancak iş yeri çalışanı paranın sahte olduğunu tespit edemediği görülürken, daha sonra paranın bankaya götürülerek sahte olduğu anlaşıldığı öğrenildi.



Araçta detaylı arama

Şüphelilerle birlikte polis merkezine getirilen araçta, savcılıktan alınan iznin arkasından detaylı bir arama yapıldı. Aracın bagajı, motor kısmı ve içinde yapılan aramada, 24 adet sahte 200'lük ele geçirilirken, daha önce yapılan bir alışverişin ardından para üstü olarak alındığı tahmin edilen 195 lira da ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.




Kaynak : İHA

Polis EkipleriCinayetDireksiyonAlışverişGenç Kadın


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı