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MİT'ten Adil Öksüz açıklaması

MİT'ten yapılan açıklamada, "Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır'' denildi.

Güncel / 06 Nisan 2017 Perşembe 16:36
MİT'ten Adil Öksüz açıklaması

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı'ndan, FETÖ'nün ''hava kuvvetleri imamı' olduğu belirtilen firari Adil Öksüz ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır. Adil Öksüz'ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır.

ByLock programının çözülmesi, FETÖ/PDY'nin çökertilmesinde, ilişki ağının deşifre edilmesinde ve mensuplarının devletten ayıklanmasında kullanılan önemli kaynaklardan biridir. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen ByLock'a ilişkin tespitler, Mayıs 2016 tarihinden itibaren, çalışmaya konu ham verilerle birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır.''

Adil ÖksüzMilli İstihbarat Teşkilatı


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