USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 4,01 - 4,02

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması: Bu son konferanstır

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'na ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Bu son konferanstır ve bir anlaşmaya ulaşmamız gerekiyor. Hala çözüme ulaşılamamış konularda anlaşmaya varmamız gerekiyor" dedi

Güncel / 30 Haziran 2017 Cuma 23:09
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması: Bu son konferanstır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'na ilişkin "Bu son konferanstır ve bir anlaşmaya ulaşmamız gerekiyor. Hala çözüme ulaşılamamış konularda anlaşmaya varmamız gerekiyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Le Regent Kongre Merkezi'nde konferans çerçevesinde yaptığı ikili temasların ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

BU SON KONFERANS

Kıbrıs Konferansı'nda gerek Türk heyeti gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafının samimiyetle ve yapıcı şekilde hareket ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu son konferanstır ve bir anlaşmaya ulaşmamız gerekiyor. Hala çözüme ulaşılamamış konularda anlaşmaya varmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

REDDETMEDİM

Çavuşoğlu, Rum bir gazetecinin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile görüşmeyi neden reddettiğine ilişkin soruya tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Hayır, reddetmedim. Bunu sana kim söyledi? Sadece zamanını ayarlayamadık." dedi.

DOĞRULARI SÖYLEMEMİŞ

Rum gazetecinin Kotzias'ın söylediğini ifade etmesi üzerine Bakan Çavuşoğlu, "O ( Kotzias) size böyle bir şey söylediyse üzgünüm ama doğruları söylememiş. Neden reddedeyim ki? O benim çok iyi arkadaşım. Ben onu, o da beni ziyaret etti." şeklinde konuştu.

Yunanistan Dışişleri BakanıKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiMevlüt ÇavuşoğluÇavuşoğluDışişleri Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı