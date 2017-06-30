Melih Gökçek: Hadi konuşun!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'da yağışlar sonrası biriken sular nedeniyle 'hani altyapı' eleştirisinde bulunanlara sosyal medya hesabından Avrupa'yı örnek gösterdi.



Berlin'de 24 saattir aralıksız yağan yağmur kenti felç etti. Metro, karayolları ve diğer birçok yeri su bastı.







Avrupa'da yaşanan bu olayı dikkate alan Melih Gökçek twitter hesabından altyapı eleştirisinde bulunanlara göndermelerde bulundu.



Gökçek; Buyrun Berlin... Bizim solcu avane, Ankara'da ani yoğun yağışlarda su birikirse 'hani altyapı' derlerdi. Hadi konuşun' yazdı.











Kaynak : Beyaz Gazete Özel