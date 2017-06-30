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Mahmut Tanal'la ilgili bomba iddia

Ülke Tv'de ekrana gelen Sıradışı programında FETÖ'cüleri aylarca adliye önünde destekleyen CHP'li Mahmut Tanal'la ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Güncel / 30 Haziran 2017 Cuma 02:06
Mahmut Tanal'la ilgili bomba iddia
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Programın moderatörü Turgay Güler, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın CHP’li Gürsel Tekin’in avukatını olduğunu ve Meclis yolunu açtığını iddia etti.

2005 yılında Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde resmi evrakta sahtecilik yapmakla suçlanan Tekin’in 24 Aralık 2009’da aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla ilgili Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nde bulunan dosya, bir türlü temyiz incelemesine tabi tutulamadı.

O DOSYAYI MAHMUT TANAL HALLETMİŞ

Güler bu dosyanın içindeki evrakların kaybolduğu dönemde Gürsel Tekin'in avukatının Mahmut Tanal olduğunu ifade ederken " O dosyayı hallettiren avukat Mahmut Tanal'dır.." dedi.

TANAL'DAN JET YANIT

İddialara Twitter'dan yanıt veren CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise programı RTÜK'e şikayet edeceğini ifade etti. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Gürsel TekinMilletvekiliTurgay GülerMahmut TanalBelediye Başkan Yardımcısı


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