Mahmut Tanal'la ilgili bomba iddia

Programın moderatörü Turgay Güler, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın CHP’li Gürsel Tekin’in avukatını olduğunu ve Meclis yolunu açtığını iddia etti.



2005 yılında Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde resmi evrakta sahtecilik yapmakla suçlanan Tekin’in 24 Aralık 2009’da aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla ilgili Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nde bulunan dosya, bir türlü temyiz incelemesine tabi tutulamadı.



O DOSYAYI MAHMUT TANAL HALLETMİŞ



Güler bu dosyanın içindeki evrakların kaybolduğu dönemde Gürsel Tekin'in avukatının Mahmut Tanal olduğunu ifade ederken " O dosyayı hallettiren avukat Mahmut Tanal'dır.." dedi.



TANAL'DAN JET YANIT



İddialara Twitter'dan yanıt veren CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise programı RTÜK'e şikayet edeceğini ifade etti.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel