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Mahir Ünal'dan MYK sonrası açıklamalar

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, ERdoğan'ın Trump'ın ardından Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Siyaset / 30 Haziran 2017 Cuma 17:01
Mahir Ünal'dan MYK sonrası açıklamalar
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AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü söyledi. Ünal, Trump'la Erdoğan'ın YPG konusunu ele aldığı söyledi.

Ünal, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir görüşme yapacağını açıkladı.

Ünal, MYK toplantısı sonrası bir çok konuda açıklama yaptı. O konuşmadan satırbaşları şöyle;

CHP SÖZCÜLERİNİN AÇIKLAMALARI BENİ DE ŞAŞIRTIYOR

CHP'nin bu yürüyüşü MKYK'da özel olarak ele alınmadı. İç ve dış siyasi gelişmeler çerçevesinde ele alındı. CHP sözcülerinin açıklamaları beni de şaşırtıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının son 8 yıldaki, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonraki söylemlerine baktığımızda aslında Kılıçdaroğlu'nun bu süreç içinde hangi dönemde milletle birlikte hareket ettiği araştırılsa çok fazla bir şeye rastlayamayız.



KILIÇDAROĞLU'NA YÜRÜYÜŞ TEPKİSİ

15 Temmuz'dan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda FETÖ'nün kitaplarının da savunulduğu bir dil içine girilebiliyorsa, PKK'lılar için arkadaşlar ifadesi kullanılabiliyorsa, burada adaleti nerede arayacağız. CHP'li sözcüler, bu yürüyüş esnasında korkmadan yürüdüklerini söylüyorlar. Devletimiz gerekli güvenliği sağladığı için tabii ki güvenle yürüyecekler. Mesele 15 Temmuz'da cesaretle yürümekteydi.

AK PARTİ KAMPI

Kampla ilgili yarın il başkanları toplantımız var ve bugün MKYK'da da konu ele alınacak. Bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Yarınki toplantıda da bu konu ele alınacaktır. Kamp kısa sürede düşünülen bir şey değil, Ağustos-Eylül ayı gibi gündeme aldığı bir değerlendirme toplantısı.



11 TEMMUZ'DA İÇTÜZÜK ANAYASA KOMİSYONU'NDA GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANACAK

İçtüzük konusuna gelince MHP'ye bir paket sunuldu. 11 Temmuz'da Anayasa Komisyonu'nda içtüzük görüşülmeye başlanacak.

15 Temmuz anma törenleri yaklaşıyor. Az önce bir vatandaş olarak da benim içimi kanatan Türkiye'nin travma yaşadıktan sonra bu travmayı üzerinden atmaya, normalleşmeye çalışıyor. '

Mahir ÜnalDonald TrumpVladimir PutinRecep Tayyip Erdoğan


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