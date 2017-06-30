Lübnan Ordusu'ndan mülteci kamplarına baskın

Arsal kampındaki aktivistler Lübnan ordusunun baskını sırasında yaralanan Suriyeli mültecilerin resimlerini yayınladı. Lübnan ordusunun Hizbullah güçlerinin desteğiyle 400 kadar Suriyeli mülteciyi tutukladığı kaydedildi.



Lübnan ordusu bir açıklama yayınlayarak aranan 150 kişinin gözaltına alındığını belirtti.



Lübnan ordusunun bu baskını, Arsal bölgesinde bulunan kamplardaki mültecileri Batı Kalamun bölgesine veya İdlib'e gitmeye zorlamaları maksadıyla yaptığı iddia edildi. BM'nin de bu kamplara yapılan mülteci yardımlarını kestiği belirtildi.



Lübnan'ın Arsal'daki sınırında bulunan 100 kampda çoğu Humus'tan gelen 100 bin mültecinin barındığı ifade edildi. Kaynak : İHA