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Le Pen hakkında soruşturma açıldı

Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen hakkında Avrupa Birliği'nden (AB) aldığı fonu, partisi Ulusal Cephe'nin çalışanları için usulsüz şekilde kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Siyaset / 30 Haziran 2017 Cuma 19:32
Le Pen hakkında soruşturma açıldı

Le Pen hakkında, 'güven suistimali' ve 'güven suistimaline suç ortaklığında bulunmak' suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Aşırı sağcı lider hakkında soruşturma açılmasıyla ilgili haberi basına duyuran Le Pen'in avukatı Rodolphe Bosselut, bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Le Pen, partideki özel kalem müdürü Catherine Griset ve yakın koruması Thierry Legier'in maaşlarını, Avrupa Parlamentosunda kendi danışmanları gibi gösterip, AB fonlarından ödetmekle suçlanıyor.

Marine Le pen, 2004'ten bu yana Avrupa Parlamentosu üyesi. Avrupa Parlamentosu da yine konuyla ilgili bir soruşturma başlatmış ve Le Pen'den özel kalem müdürü ve korumasına verilen maaşların geri ödenmesini talep etmişti.

Paris mali suçlarla mücadele savcılığı, daha önce bu suçlamalara ilişkin ön soruşturma açmıştı.

Le Pen, 10 Mart'ta savcılığa gidip ifade vermesi için yapılan çağrıyı reddetmişti. Aşırı sağcı lider, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından savcılıkta ifade vereceğini açıklamıştı.

Kaynak : AA

Avrupa ParlamentosuMarine Le Pen


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