Lastikte 'akıllı' dönem

Lastik üretiminde sensör kullanımıyla ortaya çıkacak 'akıllı' ürünler, güvenlikten sürüş maliyetine kadar birçok konuda fayda sağlayacak.



Continental AG Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Başkanı Felix Gress, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotivde elektrikli ve elektronik çözümlerin yaygınlaşmasına paralel olarak lastikleri daha 'akıllı' hale getireceklerini söyledi.



Bu kapsamda lastiklerde de sensör kullanmaya başlayacaklarını belirten Gress, sensörlerle yolu inceleme ve yoldaki durumu algılama imkanı bulacaklarını bildirdi. Aynı zamanda lastiğin içindeki hava basıncını ve hızı anlayabileceklerini anlatan Gress, şöyle devam etti:



'Birçok araçtan bu bilgileri toplamak ve bunu buluta taşımak, daha sonra da bu bilgileri diğer araçlarla paylaşmak bize çeşitli olanaklar sağlayacak. Örneğin, önünüzde bir araç var, yolun buzlu olduğunu ve aracın kaymaya başladığını düşünün. Sensörlerle aldığımız bu kayma bilgisini buluta göndereceğiz ve arkadan gelen araçlarla paylaşacağız. Böylece arkadan gelen aracın da kaymasını önleme şansımız olacak. Bu tür bilgilerden yararlanılarak yapılacaklar konusunda önemli potansiyel görüyoruz. Şunu da hayal ediyoruz, sürücülerin kullanım alışkanlıklarına göre lastiğin basıncını ayarlayabiliriz. Bu sayede havayı ayarlayarak fren mesafesini daha güçlü şekilde sağlayabiliriz. İhtiyacımız olan hava basıncını, ihtiyaç duyulan anda kullanarak daha iyi fren mesafesi elde edebiliriz. Bu ve benzeri birçok fikir üretilebilir. Tüm bu fikirler lastiğin içine konulacak sensörlerle hayata geçirilebilir.'



Ağır fren tertibatlarına gerek kalmayacak



Şu anda araçlarda mevcut altyapı nedeniyle çok güçlü ve ağır fren tertibatları kullanıldığını ifade eden Gress, sensörlerin yer aldığı teknolojiyle beraber, bu tarz ağır sistemleri kullanmaya gerek kalmayacağının altını çizdi. Gress, şunları kaydetti:



'Lastik içindeki bilgilerin yardımıyla daha önce yavaşlamak ve ağır teknolojiler olmadan durmak mümkün hale gelecek. Anlık ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verecek bir sistem öngörüyoruz. O andaki ihtiyaç sezinlenip yolda lastiğin bir yanı kalktığında ya da kaydığında bu bilgi, aracın diğer tertibatlarının devreye girmesini sağlayacak şekilde paylaşılacak. Böylece lastiğin yola tam basmasını, aracın durmasını ya da yol tutmasını sağlayacak teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Çok uzak bir tarihten, 20-25 yıldan bahsetmiyoruz. Yolun başındayız ama 10 yıl önce bunları düşünemiyorduk bile. Çok yakın zamanda bunları görmeye başlayacağımızı düşünüyorum.'



Lastikte karahindiba kullanılacak



Gress, otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşümle lastiğin ham maddesinde de değişim olacağını söyledi.



Karahindiba bitkisini kullanarak lastiği daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Gress, 'Ham maddenin yapısı üzerinde çalışarak daha güçlü ve isteklerimizi yerine getiren lastikler üretiyor olacağız. Lastikler elektrikli araçlar çoğalmaya başladıkça hafifleyecek. Bu kadar ağır lastiklere ihtiyaç olmayacak. Diğer taraftan, araçlar çok daha uzun kilometreler ve uzun süreler kullanılacak. Bunun için de daha güçlü lastikler ortaya çıkmaya başlayacak.' dedi.



Ağır vasıtalarda kullanılmaya başlandı



Gress, yol koşullarını okuyabilen, lastik basıncını ölçebilen daha akıllı lastiklerle başta en iyi fren mesafesi olmak üzere çeşitli kriterlerde optimum performans sağlayacaklarını vurguladı.



Ağır vasıta araçlarda bu teknolojinin ilk örneklerinden yararlanmaya başladıklarını belirten Gress, şöyle konuştu:



'Bazı filolara bu lastikleri kullandırıyoruz. Bu şekilde, filodaki araçların lastik basıncını, sıcaklığını, diş derinliğini ölçüp, kestirimci ön bakımla yolda bırakmayacak şekilde lastiğin değişmesi gerektiği bilgisine ulaşarak filonun devamlılığını sağlıyoruz. Yeraltı madenciliğinde kullanılan boyu 2 metreyi bulan lastiklerde bu teknolojiden yararlanıyoruz. Diğer alanlara da buradaki deneyimi yansıtacağız. Ağır vasıtada kullandığımız teknolojiyi birebir alıp binek araçta kullanma imkanına sahibiz. Şu andaki gözlemlerimiz bunun öncelikle filolarda faydalı olacağı yönünde. Güzel olan taraf, elimizdeki diğer teknolojilerle yeni konseptler oluşturabilmemiz. Jantı da devreye sokarak, jant ile lastik arasındaki ilişkiyi de inceleyen yeni bir sensör kullanımına yönelik konsept üzerinde çalışıyoruz. Bunu öncelikle gidip otomotiv üreticileriyle paylaşacağız. Onların da fikrini alarak hangi yönde kullanmak istediklerine göre teknolojimizi geliştireceğiz.'



Gress, lastiklerde sensörlerden yararlanılmasıyla aynı zamanda filolarda sürüş maliyetlerinin de aşağı çekildiğini belirtti.



Binek araçlar sırada



Binek araç filolarında da bu yönde bir açılıma gidilebileceğini vurgulayan Gress, 'Bu ve diğer teknolojileri birlikte kullanarak binek araçlarda daha iyi fren mesafesi, daha iyi sürüş için çok daha geniş faydalar sağlayabiliriz. Bu da beraberinde yakıt ekonomisini getirecektir. Bunun son olduğunu düşünmüyoruz. Yaptığımız her yeni lastikte bunu daha fazla geliştirip üste taşıyoruz. Bizim için son yok. Her zaman daha ileriye gidiyoruz. Bu konu için de 'Daha yeni başladık' diyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.



Kaynak : AA