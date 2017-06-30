'Kontrollü darbenin' halkta karşılığı yok

Murat Gezici; firmalarının 16 Nisan'daki halkoylamasında 'evet' oranını 51,3 ile en yakın tahmin eden araştırma şirketlerden birisi olduğunu belirtti. Toplumdaki FETÖ algısına ilişkin 4-5 Şubat ve 7-8 Nisan'da Türkiye genelinde 12 ilde, 28 ilçede bin 399 vatandaşla yüz yüze görüşme metoduyla, kamuoyu araştırması yaptıklarını ifade eden Gezici, araştırma sonuçlarını AA muhabirine yorumladı.



15 TEMMUZ'UN ARKASINDA FETULLAH GÜLEN VAR



Murat Gezici, araştırma sonuçlarına göre, toplumun yüzde 97.7'si, Fetullahçı Terör Örgütü'nü bir terör örgütü olarak kabul ettiğini belirtti.



Halkın 94,2'si, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin arkasında Fetullah Gülen'in ele başı olduğu Fetullahçı Terör Örgütü'nün olduğunu düşündüğünü kaydeden Gezici, araştırma sonuçlarına göre halkın Türkiye'deki en tehlikeli terör örgütü sıralamasında, ilk sırada FETÖ'ye yer verdiğini, bu örgütü PKK'nın izlediğini söyledi.



Gezici, bu durumu şöyle açıkladı:



'PKK terör örgütünün onlarca yıldır Türkiye'nin başına ciddi anlamda terör eylemleriyle sıkıntılar getirdiği görülmüştür. Daha fazla kan akıtmıştır ama FETÖ ise darbe teşebbüsüyle ülkeyi ele geçirmeye çalışması vatandaş üzerinde daha büyük bir psikolojik etki yapmıştır ve FETÖ terör örgütünü daha tehlikeli olarak bulmaktadır.'



HALK, MÜCADELENİN SÜRMESİNİ İSTİYOR



Katılımcılara 'Darbe girişiminin sebebi sizce nedir' sorusunu yönelttiklerini ve halkın birinci sırada 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yok etmek', ikinci sırada 'Devleti ele geçirmek', üçüncü sırada 'TBMM'yi, demokrasiyi ortadan kaldırmak', dördüncü sırada 'Cumhuriyet, laik ve hukuk sistemi bitirmek' yanıtını verdiğini aktaran Gezici, sözlerine şöyle devam etti:



'Bu süreçte halkın yüzde 88,6'sı, FETÖ'yle mücadelenin sürmesini istiyor. Bu mücadelenin yetersiz geldiğini ve bunun daha sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi gerektiğini ifade ediyor. Halk milli ve ulus devlet anlayışla hareket ediyor. İktidara destek veriyor, milli duygularını görmeyen muhalefet veya iktidar başarılı olamaz. Yani bu mücadelenin devam etmesi gerekiyor ve bu mücadeleyi gayri ciddi olarak değerlendiren siyasi liderler de hezimete uğrayabilir. Halkın milli duygularını bu milli süreci görmeyen seçmen seçmeni görmeyen siyasi liderler hezimete uğrayabilir.'



YÜZDE 67,5 OHAL'İ DOĞRU BULUYOR



Halkın yüzde 67,5'inin OHAL uygulamasını doğru bulduğu ve bunun sürmesi gerektiğinde de destek verdiğini aktaran Gezici, 'Bunun en büyük gerekçelerinden bir tanesi OHAL sıradan bir seçmeni yani kapıcı Mehmet Efendiyi borçlu bir Ayşe Teyzeyi ya da okumakta olan öğrenciyi veya memuru ya da bir işçiyi ya da ticaret sahibini doğrudan etkilemediği için yaşam standartlarında konforunda bir sıkıntı yaratmadığı için OHAL'in sürmesini istiyor. Bunun bir güvenlik gerekçesi olarak anlattığı görülüyor.'



HALKTA KARŞILIĞI YOK



Araştırma sonuçlarına göre toplumun yüzde 92,6'sının gerçek bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kalındığını belirttiğini ifade eden Gezici, 'Kontrollü darbe sözünün toplumda hiçbir karşılığı yoktur. Tam aksine bunu söyleyen kişiler toplumda itibarsızlaşmaktadır ve itibarı azalmaktadır' diye konuştu.



'Kontrollü darbe' söylemini kullanan siyasetçilerin seçimlerde toplum tarafından cezalandırılabileceğini kaydeden Gezici, 'Türk halkı kişilerin veya kurumların mali bilançolarına bakarak güven oluşturmuyor, onların milli ve muhafazakar diline bakarak güven endeksini oluşturuyor. Eğer ki siz 15 Temmuz gerçeğini görmeyip bunu kontrollü darbe olarak değerlendirirseniz bu topluma saygısızlık olarak değerlendirilir. Toplum bu milli dile milli dil anlamında destek verilmesini arzu ediyor ve tabii ki komisyonlar var bunlar araştırılıyor fakat bu bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz'da yüzlerce şehit vermiştir, gazi vermiştir ve 15 temmuz darbe girişimini bu FETÖ örgütünü yıllar, hatta belki asırlar öncesinden hazırlayarak geldiğini düşünen bir toplum var. Bu toplumu görmezlikten gelemezsiniz.'



FETÖ DAVALARINA DESTEK VAR



Ergenekon ve Balyoz davalarına ilişkin 2011 yılında yaptıkları araştırmalar olduğunu ve bu araştırmalarda toplumun yüzde 77'sinin Ergenekon ve Balyoz davalarına inanmadığını ortaya koyduklarını aktaran Gezici, 'Halkın yüzde 70'inden fazlası Sayın İlker Başbuğ'un tutuklanmasına tepki veriyordu. Bu davaların arkasında dış güçlerin olduğunu düşünen büyük bir kitle vardı. FETÖ davalarına baktığımız zaman halkın yüzde 96'lık bir desteği var. Bunları görmemiz lazım. Toplum Ergenekon ve Balyoz davalarına inanmadı, şimdi ise FETÖ'nün darbe girişimine inanıyor ve bununla mücadelenin devam etmesini istiyor' değerlendirmesinde bulundu.







Kaynak : AA