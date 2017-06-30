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Kılıçdaroğlu'nun karavanı görüntülendi

Adalet Yürüyüşü boyunca karavanda dinlen Kılıçdaroğlu'nun milyonluk karavanı ilk kez görüntülendi.

Siyaset / 30 Haziran 2017 Cuma 15:58
Kılıçdaroğlu'nun karavanı görüntülendi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nde 15 gün geride kaldı. Bugüne kadar yaklaşık 275 kilometre yol kateden Kılıçdaroğlu, yürüyüşüne bugün Sakarya'da devam ediyor.

Gündüzleri yürüyen Kılıçdaroğlu, geceyi yürüyüş güzergahındaki kamp alanlarına park edilen karavanda geçiriyor. Yürüyüş programı ise sıcak havaya göre ayarlanıyor.

MUTFAK, SALON, YATAK ODASI VAR

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, geceleri, partisi tarafından kiralanan karavanda konaklıyor.

Otobüsten dönüştürülen karavanda mutfak, salon bölümü, yatak odası, duş ve tuvalet bulunuyor.










MilletvekiliKemal KılıçdaroğluChp


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