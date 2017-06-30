Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama

Kılıçdaroğlu yürüyüşün herkese açık olduğunu ifade ederken Hiç kimsenin parti kimliğiyle katılmasını istemiyoruz ve doğru bulmuyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz.' diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL YANIT



Nagehan Alçı'nın 'Bireysel olarak herkes gelebilir mi? Mesela Fethullahçılar gelebilir mi?' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu skandal bir yanıt verdi.



Fetö'cü olsa dahi bireysel olarak herkesin bu yürüyüşe katılabileceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu ' Bireysel olarak gelebilir. Alnında yazmıyor ki Fethullahçı olduğu. Nereden bileceğim. Belki de vardır bu yürüyüşün içerisinde. Belki de

Fetö'cü olsa dahi bireysel olarak herkesin bu yürüyüşe katılabileceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu ' Bireysel olarak gelebilir. Alnında yazmıyor ki Fethullahçı olduğu. Nereden bileceğim. Belki de vardır bu yürüyüşün içerisinde. Belki de Fethullah Gülen 'e sempati duyan da vardır. Kim haksızlığa uğradığını düşünüyorsa herkes gelebilir. Yürüyebilirsiniz bir engel yok ki.' dedi.