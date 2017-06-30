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Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama

Habertürk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen sempatizanı bile olsa bireysel olarak herkesin yürüyüşe katılabileceğini açıkladı.

Güncel / 30 Haziran 2017 Cuma 00:29
Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama
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Kılıçdaroğlu yürüyüşün herkese açık olduğunu ifade ederken Hiç kimsenin parti kimliğiyle katılmasını istemiyoruz ve doğru bulmuyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz.' diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL YANIT

Nagehan Alçı'nın 'Bireysel olarak herkes gelebilir mi? Mesela Fethullahçılar gelebilir mi?' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu skandal bir yanıt verdi.


Fetö'cü olsa dahi bireysel olarak herkesin bu yürüyüşe katılabileceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu ' Bireysel olarak gelebilir. Alnında yazmıyor ki Fethullahçı olduğu. Nereden bileceğim. Belki de vardır bu yürüyüşün içerisinde. Belki de Fethullah Gülen'e sempati duyan da vardır. Kim haksızlığa uğradığını düşünüyorsa herkes gelebilir. Yürüyebilirsiniz bir engel yok ki.' dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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