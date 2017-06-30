Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama

Habertürk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen sempatizanı bile olsa bireysel olarak herkesin yürüyüşe katılabileceğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu yürüyüşün herkese açık olduğunu ifade ederken Hiç kimsenin parti kimliğiyle katılmasını istemiyoruz ve doğru bulmuyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz.' diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL YANIT
Nagehan Alçı'nın 'Bireysel olarak herkes gelebilir mi? Mesela Fethullahçılar gelebilir mi?' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu skandal bir yanıt verdi.