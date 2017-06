Kamu kurum ve kuruluşlarına 91 bin memur alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli istihdam seferberliği kapsamında yıl sonu için amaçlanan 2 milyon iş hedefine adım adım yaklaşılıyor.



Kamu kurumları her gün yeni işe alım ilanları yayınlıyor. Devlet Personel Başkanlığı'nın sitesinde şu an 26 bin 947 açık iş ilanı bulunuyor. Takvim'in haberine göre diğer kamu kurumlarının talepleri ile birlikte ülke genelinde toplam 91 bin 134 memur aranıyor. Yıl sonuna kadar 30 bin sağlık personeli, 10 bin öğretmen, 2 bin 750 hakim ve savcı ile PTT'ye 2 bin 500 personel alımı yapılacak.



İSTİHDAM TAKVİMİ

Adıyaman Üniversitesi: 9 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Kocaeli Üniversitesi: 5 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Ordu Üniversitesi: 14 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Sakarya Üniversitesi: 14 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi: 18 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Gaziantep Üniversitesi: 4 memur alacak. Son başvuru tarihi bugün.

Erciyes Üniversitesi: 113 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru bugün.

Türk-Alman Üniversitesi: 6 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı: 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru bugün.

Serhat Kalkınma Ajansı: 12 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru bugün.

Dokuz Eylül Üniversitesi: 1 naklen sivil savunma uzmanı alacak. Son başvuru bugün.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı: 4 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru bugün.

Jandarma Genel Komutanlığı: 18 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak. Son başvuru tarihi 3 Temmuz.

Balıkesir Üniversitesi: 27 akademik personel alacak. Son başvuru 3 Temmuz.

Ömer Halisdemir Üniversitesi: 35 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Temmuz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 41 akademik personel alacak. Son başvuru 3 Temmuz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: 17 akademik personel alacak. Son başvuru 3 Temmuz.

Erzincan İl Özel İdaresi: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 3 Temmuz.

İstanbul Üniversitesi: 51 akademik personel alacak. Son başvuru 3 Temmuz.

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı: 2 bin 58 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 4 Temmuz.

Ankara Üniversitesi: 25 öğretim üyesi alacak. Son başvuru 4 Temmuz.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu: 15 personel alacak. Son başvuru 5 Temmuz.

Cumhuriyet Üniversitesi: 77 personel alacak. Son başvuru 5 Temmuz.