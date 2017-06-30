Kalp Hastalarına Klima Uyarısı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Kaftan, Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havaya karşı özellikle kalp ve damar rahatsızlığı bulunanların dikkatli olması gerektiğini, klima kullanımındaki hatalar ve sıvı kaybının kalp krizini tetikleyebileceğini bildirdi.



Kaftan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı sıcak ve soğuk havalarda beyindeki ısı merkezindeki dengenin bozulabildiğini, tüm organların iş yükünün arttığını, organ fonksiyonlarında değişim görüldüğünü kaydetti.



Bu etkilere karşı en hassas olan yaşlıların, aşırı sıcaklarda tedbirli olması gerektiğine işaret eden Kaftan, özellikle kalp ve damar rahatsızlığı bulunanların sıvı kaybına karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.



Sıcak havayla birlikte sıvı kaybı olduğunu aktaran Kaftan, bu sıvının yerine konulmaması halinde çok az değişikliklerin bile vücudun dengesini bozmaya yetebildiğini ve vücudun alarm vermeye başladığını dile getirdi. Kaftan, şöyle devam etti:



'Sıcaklarda oluşan sıvı kaybı, damar yatağı içerisindeki kanın akışkanlığını etkileyerek kalp krizi riskini ortaya çıkarıyor. Genişleyen damarlar kalp atışlarını, haliyle de kalbin iş yükünü artırır. Özellikle bol sıvı tüketimi yapmamız lazım. Günde 2 küçük şişeyi aşmayacak şekilde maden suyu içmeye dikkat edelim. Tansiyonu olan, ciddi kalp yetmezliği ve vücudunda ödemi olan kişilerde soda yerine sıvıyı yerine koyma işlemini sadece suyla yapalım.'



- Ani ısı değişiklikleri



Aşırı sıcaktan bir anda klimalı ortama girilmesinin de kalp krizi riskini artırdığına işaret eden Prof. Dr. Kaftan, 'Kalp hastaları, klima kullandıkları ortamdaki sıcaklığı, oda sıcaklığının altına indirmemeli. Aşırı sıcakta vücuttaki termostat sistemi, vücut sıcaklığını dengede tutabilmek için damarları belirgin derecede genişletir. Aniden soğuk ortamlara girildiğinde ise bu sefer tam ters bir mekanizma devreye girerek damarlarda kasılma ortaya çıkar. Ani ısı değişikliklerinden kaçınılması gerekmektedir.' dedi.



Prof. Dr. Asuman Kaftan, aşırı sıcaklarda çay, kahve tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Çayın hararet alması nedeniyle sıcaklarda tüketiminin iyi olduğunun bilindiğini ancak bu içeceğin aynı zamanda idrar söktürücü özelliği bulunduğunu dile getiren Kaftan, 'Sıcakta zaten terleme sonucu sıvı kaybı çok oluyor. Çay ve kahveyi içerken yerine daha fazla sıvı koymayı aklımızda tutacağız. İlaçlar konusunda da yaz aylarında farklı doz ayarı yapılması gerekebilir. Bununla ilgili doktora danışılmalıdır.' uyarısında bulundu.



Kaftan, sıcaklığın ve nemin yüksek olduğu günlerde ağır sporların da kalp krizini tetikleyebileceğini belirterek, böyle günlerde yüzme ve yürüyüş gibi hafif egzersizlerin tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Kaynak : AA