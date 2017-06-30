Olay Osmangazi’ye bağlı Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Nilgün A, (38) bindiği bir araçtan yol kenarına atıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Nilgün A.’yı Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yola atılan kadın, ilk ifadesinde, "Bana araçta tecavüz girişimi oldu. Gasp edildim. Daha sonra yola attılar" dedi.







Daha sonra hastanede ifadesi alınan kadın çelişkili ifadeler verdi. Nilgün A.’nın annesi ve kardeşi ise, kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyledi.



Yapılan araştırmada, Nilgün A.’nın bir araçtan yola bırakıldığı belirlendi. Polis, Nilgün A.’nın düştüğü veya atıldığı aracı bulmak için tahkikat başlattı.





Kaynak : İHA