İşte yeni partide olamayacak isim

Geçen yıl MHP genel başkanlığına adayken partiden ihraç edilen Ümit Özdağ, yeni bir siyasi oluşum kurulması için çalışma halinde olduklarını söyledi.



Özdağ, yeni parti kurulması için yürütülen süreçte Meral Akşener ile birlikte çalıştıklarını belirterek, 'Bizim öncülüğümüzde olacak ama sadece MHP'den ayrılanlar bir parti oluşturmuyor. Ama bizim öncülüğümüzde olduğu da açık. Bunun çalışmasını yapıyoruz' diye konuştu.







PARTİDE OĞAN YOK



Özdağ ve Akşener gibi MHP genel başkanlığına aday olduktan sonra ihraç edilen Sinan Oğan ise kurulacak yeni partide yer almayacağını söyledi.



MHP BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLACAK



MHP Kurultayında aday olacağını belirten Oğan, 'Bizim şu an bütün çalışmalarımız MHP'nin olağan kurultayına yönelik. Biz ve ekip arkadaşlarımız bütün enerjimizi yeni parti veya yeni oluşum yerine MHP'de genel başkanlık mücadelesine vermiş durumdayız' dedi.