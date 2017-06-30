İstanbul'da bir mahalleyi pireler bastı!

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de bulunan Feriköy Mahallesi Tercan sokak ve çevresini pireler bastı.



Pireler sokakta oynayan çocukların bacaklarını ve kollarını ısırdı. Çocuklarının vücudunun yara içinde kaldığını gören aileler yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye gelen belediye ekipleri mahalleyi ve çevresini temizleyerek ilaçladı.



Yetkililerin müdahalesine rağmen pireler bir süre sonra yine mahallede görülmeye başladı.



En çok sokakta oynayan çocukları etkileyen pire baskını mahalleliyi isyan ettirdi. Bu duruma bir çözüm isteyen mahalleli yetkililerden yardım istiyor.







Mahalleye ilaç attıklarını fakat yine de pirelerden kurtulamadıklarını söyleyen Gülbahar Dorman, “Buralar hep böyle pire, evler zaten eski. Çoluk çocuğumuz kanlanıyor. Yara bere içerisindeyiz. Biz bıktık pirelerden çözüm arıyoruz. İlaç atıyoruz ama faydası yok. Zaten hepsi meyve ağaçları, sinek oluyor. Yani hepimizin çocuğu var burada. Çöplerden kaynaklanıyor. Bunlara bir çözüm istiyoruz. Fareler de var. Çok büyükler korkuyoruz. Kapımızı açamıyoruz” dedi.



Pirelerin çöplerden kaynaklandığını söyleyen Nurşen Çarkıcı, “Çöp koku pislik bit pire hepsi var. Taşınanlar pisliği bırakıyor. Belediye alıyor götürüyor ama yine oluyor. Nereden geldiği belirsiz. Koku var, büyük fareler de var. Belediye geldi temizledi ama bir daha olmuş nereden geldiği belirsiz bu çöpün” şeklinde konuştu.







Pirelerin oğlunun bacaklarını ısırdığı söyleyen Onur Şahin, “Buradaki şikayet muhtarın ilgisizliği pire dolu, sinek dolu çocuklar burada oynayamıyor. Yerleri görüyorsunuz. Çocuklarımız bacaklarını yiyorlar, burada pire dolu. Buralar ilaçlansın” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Kaynak : İHA