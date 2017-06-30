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'Hizamızdaki ülkeler arasında en sıcak ülke biz olacağız'

Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu Türkiye'nin, dünyada aynı hizadaki ülkeler arasında en sıcak ülke olacağını söyledi.

Yaşam / 30 Haziran 2017 Cuma 12:27
'Hizamızdaki ülkeler arasında en sıcak ülke biz olacağız'

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu Türkiye'nin, dünyada aynı hizadaki ülkeler arasında en sıcak ülke olacağını söyledi.

Prof. Dr. Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığı açısından hazi̇ran ayının i̇lk üç haftasının mevsi̇m normalleri̇ni̇n çok az üzeri̇nde geçti̇ğini belirtti.

Geçen kışın çok soğuk geçtiğini hatırlatan Şen, 'Bu yazın da çok sıcak geçeceğini tahmin ediyorduk zaten. Geçen seneden daha sıcak geçecek bu yaz, tahminler bunu gösteriyor.' diye konuştu.

Yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli davranmakta fayda olduğuna işaret eden Şen, şöyle devam etti:

'Hafta sonu bizim enlemlerimizde, yani bizim hizamızda olan dünyadaki bütün ülkelere baktığımız zaman en sıcak ülke biz olacağız. Bizim enlemlerimizde, yani kuzey yarım küresinde, 35-40 derece kuzey enlemlerindeki en sıcak ülke olacağız hafta sonu. Bu üç gün sürecek; bugün, yarın ve pazar. Hakikaten sıcak çarpması gibi, sağlık açısından çok önemli sonuçlar doğurabilir. O yüzden 'Bana bir şey olmaz' demek yerine tedbiri almak lazım.'

Pazartesi akşamı sıcaklıkların 9-10 derece düşeceğini aktaran Şen, 'Bugünle birlikte cumartesi ve pazar günü sıcaklar çok kuvvetli ve hemen hemen Türkiye'nin her yerinde bu hissedilecek. En serin yer neresi derseniz, Doğu Karadeniz bölgesi biraz daha serin olacak ama diğer bölgelerde hep sıcaklık rekorları kırılma seviyelerine kadar gelecek. Salı, çarşamba günü gök gürültülü yağış var İstanbul'da. Önümüzdeki haftadan sonra tekrar sıcaklar gelecek.' dedi.

Şen, benzer hava olaylarının tekrarlanabileceğini belirterek 'Temmuz, ağustosa hatta eylüle bile bu sarkabilir. Belki bir ay sonbahar yaşayacağız, o da kasım ayında, eylül, ekim aylarını da yaza dönük sonbahar ayları olarak yaşayacağız gibi gözüküyor' değerlendirmesini yaptı.

Hava SıcaklığıMeteorolojiÖğretim ÜyesiDoğu KaradenizPazar Günü


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