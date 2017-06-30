Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Suriye sınırındaki Gökhan Hudut Karakoluna, terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altındaki Afrin bölgesinden açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.



Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altındaki Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan Akbez Demiryolu Tüneli girişi mevkisinden, Gökhan Hudut Karakoluna uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.



Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye misliyle karşılık verildi.



Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Kaynak : AA