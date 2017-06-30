Guterres'ten Kıbrıs açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antnio Guterres, Kıbrıs Konferansının 3. gününde ortak basın toplantısı düzenledi.



Konferansın 3. gününde iki oturum gerçekleştirildiğini ifade eden Guterres, “Güvenlik ve Garantiler” konusundaki ilk oturumun sabah gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Krizle ilgili bazı yeni pozisyonların ortaya çıktığı doğru. Ancak hala yapılacak daha çok önemli şeyler var. Öğle yemeği sırasında bazı önemli ilerlemeler kaydedildi ve tarafların pozisyonları ele alındı. Yavaş ilerliyoruz. Açıkta kalan çok konu var sonuçlanmayı bekleyen. Hala yapılacak daha çok önemli şeyler var” şeklinde konuştu.



Öğle yemeğindeki bir diğer bölümde ikinci masada toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Guterres, “İşleyiş yavaş ilerliyor ve birçok öne çıkan konu hala çözülemedi. Konferansa katılan bütün katılımcılar, Kıbrıs'ın bir gün tam anlamıyla 'normal bir devlet' olmasını umduklarını söyledi.



İhtiyacımız olan zaman konusunda farklılıklar var” ifadelerini kullandı.



Kaynak : İHA