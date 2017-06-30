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Gülriz Sururi'den skandal üstüne skandal

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katılan tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nu başlattığı yürüyüşten dolayı kahraman ilan eden Sururi, 'Bunları yollayana kadar, kendi hukukumuzu yeniden kurana kadar her şeye devam edeceğiz.' dedi. Sururi, şehit askerler için de 'maktul' ifadesini kullandı.

Televizyon / 30 Haziran 2017 Cuma 14:34
Gülriz Sururi'den skandal üstüne skandal
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüş devam ediyor.

Yürüyüşe 16 gününde tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'den de destek geldi.

Halk TV mikrofonlarına konuşan Sururi, tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

ŞEHİTLERE MAKTUL DEDİ
'Adaletsiz geçen bunca yılın içinde isyankar olmamak imkansız.' diyen Sururi, 'Gencecik askerlerimizin şehit olup gelmesine dayanamaz oldum. Ben onlara şehit olup gelen askerler diyemiyorum çünkü ülkemizin sınırlarını korumuyorlar. Paralı askerler gibi yollanıyorlar ve yanlış politikaların sonucu olarak bu askerlerimiz ölüyor. Ben onlara maktul demek isterim' dedi.

SURURİ'DEN OSMANLI DÜŞMANLIĞI
Eğitim sistemini eleştiren Sururi, 'Bırakın cumhuriyetimizi korumayı Osmanlı'yı da geçtim Arabistan'a döndürülmek istenen bir eğitim sistemi yerleştiriliyor. Bu da dayanılacak gibi değil. Gençler bizim geleceğimiz. Biz onlara bir gelecek bırakamazsak, eğitimsiz bırakırsak, yüzümüzü batıya dönmüşken öbür tarafa dönersek çok yanlış işler yapmış oluruz' şeklinde konuştu.

'KILIÇDAROĞLU BİR KAHRAMAN'
Hep bir hareket beklediğini söyleyen Sururi, 'Hukuk ve adalet olmayan bir yerdeyiz. Ben adaletim diyen bir tek kişinin her dediğini yapmak durumunda bırakılıyoruz. Gezi'den sonra her şey çok farklı oldu. Referandumdan sonra da bu katlandı. Ve bütün onlar bu yürüyüşü doğurdu. Bu hareketi başlattığı için Kılıçdaroğlu'nu yürekten kutluyorum. Türkiye için ölümsüz olacaktır. O artık bir kahramandır' ifadesini kullandı.  

'BUNLARI YOLLAYANA KADAR DEVAM'
Sururi şu şekilde devam etti: Bu yürüyüşün İstanbul'da biteceğini düşünmüyorum. Çok daha ileriye gidecektir. Demokrasiye sahip olana kadar, bunları yollayana kadar, kendi hukukumuzu yeniden kurana kadar her şeye devam edeceğiz.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Gülriz SururiBeyaz GazeteKemal Kılıçdaroğlu


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