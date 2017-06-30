Gezi'de olduğu gibi yine sokağa çıkacaklar

HDP'li, FETÖ'cü ayrım yapmadan herkesi Ankara'dan, İstanbul'a başlattığı yürüyüşe davet eden Kemal Kılıçdaroğlu'na oyuncu Mert Fırat'tan destek geldi.



Mert Fırat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanatçılara yürüyüşe katılma çağrısında bulundu. Fırat'ın bu hareketi 'Gezi' olaylarını akıllara getirdi.



Oyuncu Mert Fırat'ın başlattığı yürüyüş çağrısına hangi sanatçıların katılacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.



İşte o duyuru;



'Sanatçılar adalet için yürüyor' pic.twitter.com/fAJhei4eol — Mert FIRAT (@mert__firat) 29 Haziran 2017