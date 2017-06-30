USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 4,01 - 4,02

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep Valiliği, düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 8 PYD/PKK'lı terörist, 146 kilogram patlayıcı ile yakalandığını açıkladı.

Güncel / 30 Haziran 2017 Cuma 14:58
Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep'te, polis ve MİT'in düzenlediği ortak operasyonda sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK ve PYD üyesi 2'si Suriye uyruklu 8 terörist yakalandı.

Teröristlerin gösterdiği yerlerde ise saldırılarda kullanılacak 146 kilo patlayıcı ele geçiren polis, ayrıca terör örgütünün finansmanında kullanılan 4 milyon 862 bin lira değerinde altın ve para ele geçirdi.

PolisTerör ÖrgütüSuriye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı