FETÖ'cülere özel harekatlı operasyon!

Adana ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 46 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Bylock" kullandıkları tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli olarak yürüttüğü çalışmada, Ankara ve Adana'da FETÖ/PDY ile bağlantılı 45 polis, komiser ve kamu görevlisinin "Bylock" kullandığı belirlendi. Polis bu kişilerden 40'ının kullandığı Bylock'un içeriğini de çözdü. Polis yaptığı bu tespitlerden sonra şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.



Adana'da 45, Ankara'da ise 1 adrese eş zamanlı özel harekat polisleriyle birlikte operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Polis, diğer zanlıların da yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.







KAYSERİ 'ADLİYE İMAMI' ANKARA'DA YAKALANDI



FETÖ/PYD Kayseri yapılanmasında 'adliye imamı' olduğu iddiasıyla yaklaşık 1.5 yıldır aranan Ahmet Türkmen, Ankara'da saklandığı evde yakalanarak, Kayseri'ye getirildi



Kayseri'de 7 Şubat 2016 tarihinde hakkında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı verilen Ahmet Türkmen'in, Hollanda'ya kaçtığı ileri sürülüyordu.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Türkmen'in , Ankara'da olduğunu belirledi. Bu sabaha karşı yapılan operasyonda, Ankara'da saklandığı evde yakalanan Ahmet Türkmen, Kayseri'ye getirildi.



Akaryakıt ticareti yapan Ahmet Türkmen'in sorgusunun ardından FETÖ'nün Kayseri adliyesindeki örgütlenmesiyle ilgili önemli gelişmeler olması bekleniyor.







Vatandaşlıktan çıkarılacaklar arasında yer alıyordu



Ahmet Türkmen, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29’uncu maddesinin 2’nci fıkrası gereğince Resmi Gazete’de yayınlanan ve 3 ay içinde Türkiye’ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde anılan kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlığından çıkarılacak FETÖ'cülerin arasında yer alıyordu.



Boydakların yargılandığı davada firari sanıktı



Türkmen, aralarında Boydak kardeşlerin de olduğu 68 sanıklı büyük FETÖ davasında, 'Anayasayı İhlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Düşürmeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik, Hizmet Sebebiyle Emniyete Suistimal, ÖSYM Kanununa Muhalefet, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçlarından yargılanıyordu. 6 Nisan'da görülen davada mahkeme, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının firari sanıklardan Ahmet Türkmen'e ait "Türkmenler Petrol" adlı iş yerine kayyum atanması talebini reddetmişti.







İki kez ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanıyor



Türkmen, suç sevk maddeleri olan, '5237 Sayılı TCK’nun 309/1, 312/1, 314/1, 3713 Sayılı Yasanın 5/1, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 4/1, 6114 Sayılı Kanunun 10/2-son-6, Türk Ceza Kanunu 204/1, 155/2, 43, 63 ve 53. Maddeleri'ne göre, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca on yıldan on beş yıla kadar hapis cezaları ile yargılanıyor.





Kaynak : AA