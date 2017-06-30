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Fatih Altaylı'dan Özdil'e gönderme

Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı bugünkü köşesinde Yılmaz Özdil'in dünkü yazısına atfen bir yazı kaleme aldı.

Güncel / 30 Haziran 2017 Cuma 09:23
Fatih Altaylı'dan Özdil'e gönderme

Habertürk gazetesinin usta kalemlerinde Fatih Altaylı, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in dünkü yazısına atfen bir yazı yazdı.

Yılmaz Özdil'in köşesinde AK Parti döneminde el konulan ya da bir şekilde el değiştiren gazete ve televizyonlardan bahsetmesine değinen Altaylı,Özdil'in unuttuğu bir bölümü hatırlattı.

UNUTKANLIK

Altaylı köşesinde Yılmaz Özdil'e 'Unutkanlık' başlığı altında bir bölüm ayırarak;

'YILMAZ Özdil dün bir yazı yazmış ve AK Parti döneminde el konulan ya da bir şekilde el değiştiren gazete ve televizyonlardan bahsetmiş. Bunu yaparken Star Televizyonu'nu da es geçmemiş ve TMSF'den Star'ı alan Aydın Doğan'ı kastederek, “AKP yalakası bir işadamına satıldı” demiş. İyi de Yılmaz Özdil, bu satıştan sonra Star TV'nin Haber Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptı yıllarca. Herhalde unuttu.' diye yazı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Yılmaz ÖzdilFatih AltaylıHabertürk


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