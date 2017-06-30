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Dolar şaşırtmaya devam ediyor!

Dolar/TL, güne yükselişle başladı ve 3,5300 seviyelerinde dengelendi.

Ekonomi / 30 Haziran 2017 Cuma 10:31
Dolar şaşırtmaya devam ediyor!

Dün, ABD'de büyüme verisinin beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından 3,5387 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 0,34 artışla 3,5246'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 3,5300'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,0350'den, sterlin/TL de yüzde 0,16 yükselişle 4,5950'den işlem görüyor.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin artması ve Almanya'da enflasyonun beklentileri aşamasının etkisiyle dün, 1,1446 ile 14 ayın en yüksek seviyesine çıkan avro/dolar paritesi, bugün sınırlı düşüşle 1,1420 seviyelerinde dengelendi.

ABD'de yılın ilk çeyrek büyüme verisinin beklentileri aşmasına karşın dün 95,5'e kadar gerileyen dolar endeksi ise bugün öğleden sonra hareketlenecek veri trafiği öncesinde 95,5-95,7 dar bandında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankası yetkililerinin şahin olarak değerlendirilen açıklamalarının para piyasalarında dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Avro Bölgesi enflasyon ve İngiltere'de büyüme verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan, dolar/TL'de 3,5350'nin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 3,5000'nin ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak : AA

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