Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.



Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalat yüzde 21,7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 43,3 artarak 7 milyar 307 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mayıs ayında yüzde 70,4 iken, 2017 Mayıs ayında yüzde 65,1'e düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,2 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,2 azaldı, ithalat yüzde 9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,6, ithalat yüzde 21 arttı.



Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Mayıs ayında yüzde 48,5 iken, 2017 Mayıs ayında yüzde 45 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 6 milyar 126 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Mayıs ayında 1 milyar 237 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 38 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 858 milyon dolar ile ABD ve 831 milyon dolar ile Irak takip etti.



Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Mayıs ayında 1 milyar 930 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 816 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 455 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 165 milyon dolar ile ABD izledi.



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 5,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 34,3'tür.



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Mayıs ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 40,3'tür. Kaynak : İHA