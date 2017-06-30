Alınan bilgiye göre, Atakan Duva (35) idaresindeki 35YMR09 plakalı TIR, Bursa İzmir yolunun Çingençeşme yakınlarında kontrolünü kaybetti.



TIR, daralan yolda, Ali Palabıyık (30) idaresindeki 16 AD 423 plakalı kamyonete yandan sürterek 50 metre savrulup şarampole devrildi.



TIR'da yolcu olarak bulunan Kayhan Doğu (36), devrilen TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Doğu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.



Doğu'nun cesedi, incelemelerin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan TIR sürücüsü Atakan Dova ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.









Kaynak : İHA