Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump ve Putin'le görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Katar ekseninde yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulunulduğu belirtilerek, gerilimin bir an önce düşürülmesinin, sorunların müzakerelerle halledilmesinin, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından önemli olduğunun vurgulandığı bildirildi.



Görüşmede, gerilimin bir an önce düşürülmesinin, sorunların müzakerelerle halledilmesinin, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından da önemli olduğu vurgulandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle PKK, FETÖ ve DAEŞ dahil terörün her türüne karşı çıkmanın önemine dikkati çekti.



İki lider, terörizmle mücadelede iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve terörün finansmanının önlenmesi hususlarında da mutabık kaldı.



ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemini vurguladı, Astana görüşmelerine değindi, G-20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.



Görüşmede, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı.



Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Astana görüşmelerine değindi.



Erdoğan ve Putin, Hamburg'ta düzenlencek G-20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yapldı. Beyaz Saray, İki lider Katar krizininin çözümünü görüştü' açıklamasında bulundu.



KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Temmuz ayının başında Rusya, Türkiye ve İran'ın önderliğinde Astana'da düzenlenen Suriye müzakerelerinin sonuçları dikkate alınarak Suriye krizinin kilit konuları görüşülmeye devam edildi' denildi.



Açıklamada ayrıca, yakın zamanda yeniden temaslarda bulunulması konusunda anlaşıldığı aktarıldı.