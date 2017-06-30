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Claudia Roth yasağa tepkili

Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında vatandaşlara hitap etmesinin engellenmesine tepki gösterdi.

Dünya / 30 Haziran 2017 Cuma 22:07
Claudia Roth yasağa tepkili

DW Türkçe'ye konuşan Roth, hukuka saygı gösterilmesi koşuluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşma imkânı verilmesini gerektiğini savundu.

'Alman Hükümeti'nin Erdoğan'ın G20 zirvesi için geleceği Almanya'da Türk göçmenlerle buluşmasına izin verilmeyeceğini duyurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna Roth şu cevabı verdi:

'ERDOĞAN KONUŞMALI DERDİM'

'Anlayabiliyorum ama ben farklı bir tavır sergilerdim. 'Hukuk ve yasa geçerlidir, nefret, kışkırtıcı söyleme izin yok, olursa etkinlik durdurulur' derdim. G20'de gerçekten güvenliğin sağlanması ile ilgili zorlu bir süreç var ama hukuk ve yasalara saygı, nefret ve kışkırtıcı söyleme izin verilmeyecek şekilde, güvenliğin sağlanması yoluyla 'Erdoğan konuşmalı' derdim.

'ÇÜNKÜ FARKIMIZ BU'

Çünkü farkımız bu, biz demokratik bir hukuk devletiyiz bizde ifade özgürlüğü geçerlidir. 100 Erdoğan yanlısı varsa o zaman biz, onu eleştiren bin kişi olarak orada olmalıyız. İşte o zaman demokraside eleştirinin ne olduğunu anlardı.'

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