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CHP'nin kamp alanında gerginlik çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Sakarya Hendek Nuriye Mahallesi’nde kurulan kamp alanında karavanında dinlenmeye çekildiği sırada bir grup vatandaşla partililer arasında arbede yaşandı.

Güncel / 30 Haziran 2017 Cuma 01:16
CHP'nin kamp alanında gerginlik çıktı

Jandarma ve emniyet güçlerinin barikatlarla çevirerek geniş güvenlik önlemi aldığı kamp alanına eşiyle birlikte gelen bir kişi iddiaya göre 'Karımı rahatsız ediyorlar' diyerek bağırmaya başladı. Bu sırada alanda bulunan partililer küfürler savuran kişiyi itikleyerek barikatlarla çevrili olan kamp alanından dışarıya çıkardı.

Bu kişinin direnmesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Karışıklık anında bazı kişiler partililere, 'Bu provakasyon, dikkat edin' diyerek uyarıda bulundu. Olaya müdahale eden jandarma ve polis ekipleri daha sonra bu kişi ile beraberindeki kadınıÿkamp alanından uzaklaştırdı.


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