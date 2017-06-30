USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı

CHP'li milletvekili Hüseyin Yıldız Adalet Yürüyüşü'nde kalp krizi geçirdi.

Siyaset / 30 Haziran 2017 Cuma 11:28
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Sakarya' daki'Adalet Yürüyüşü' sırasında kalp spazmı geçirdi. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız' ın burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Başkent Üinversitesi Hastanesine sevkedilececeği öğrenildi

HÜSEYİN YILDIZ KİMDİR?

Hüseyin Yıldız, 2 Şubat 1967 tarihinde Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dünyaya geldi Eğitim hayatını tamamladıktan sonra 1985 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de siyasi hayatına başladı. Gençlik Kolları'nda görev alan Hüseyin Yıldız, 1994'te SHP ve CHP'nin birleşmesinden sonra siyasi kariyerini CHP'de sürdürdü.

2015'in Haziran ve Kasım aylarında yapılan Türkiye genel seçimleri'nde CHP Aydın Milletvekili olarak seçildi ve TBMM'deki yerini aldı.


MilletvekiliHüseyin YıldızChp


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı