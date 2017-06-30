CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Sakarya' daki'Adalet Yürüyüşü' sırasında kalp spazmı geçirdi. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız' ın burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Başkent Üinversitesi Hastanesine sevkedilececeği öğrenildi



HÜSEYİN YILDIZ KİMDİR?



Hüseyin Yıldız, 2 Şubat 1967 tarihinde Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dünyaya geldi Eğitim hayatını tamamladıktan sonra 1985 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de siyasi hayatına başladı. Gençlik Kolları'nda görev alan Hüseyin Yıldız, 1994'te SHP ve CHP'nin birleşmesinden sonra siyasi kariyerini CHP'de sürdürdü.



2015'in Haziran ve Kasım aylarında yapılan Türkiye genel seçimleri'nde CHP Aydın Milletvekili olarak seçildi ve TBMM'deki yerini aldı.





