CHP'li provokatör Şenay Günaydın tutuklandı

CHP yürüyüşünde sokağa çıkma çağrısı yapan Şenay Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek etmek' suçundan gözaltına alınmıştı.



İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Şenay Günaydın bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. CHP'li Şenay Günaydın tutuklanarak cezaevine gönderildi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde adalet yürüyüşü için Şenay Günaydın, 'Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa dökün' diyerek sokak eylemlerinin fitilini ateşlemeye çalışmıştı..

