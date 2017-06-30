CHP'den Beyaz Haber'e soru yasağı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin vekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşte ortaya çıkan Şenay Günaydın, oğlunun FETÖ'den tutuklandığını iddia ederek sokağa inme çağrısı yapmıştı.



CHP'NİN KADROLU ELEMANI ÇIKTI

Şenay Günaydın'ın CHP'nin kadrolu elemanı olduğu ortaya çıkarken tutuklu oğlunun da olmadığı anlaşıldı. Günaydın bir süre sonra ise halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan gözaltına alındı.



CHP'DEN BEYAZ HABER'E SORU YASAĞI

Beyaz Haber ekibi bu gelişmeleri CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sormak istedi. Kılıçdaroğlu, önce 'Hangi kadın? diyerek sonra da 'Adalet arıyoruz' sözleriyle soruyu geçiştirdi. Bu anlarda CHP kurmayları devreye girerek ikinci soruya izin vermedi. CHP vekili Özgür Özel, sadece soru sormak isteyen muhabiri kolundan çekerek uzaklaştırdı. Kılıçdaroğlu ise bu müdahaleyi görmezden geldi.

























