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CHP'den Beyaz Haber'e soru yasağı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşüne katılıp sokağa çıkma çağrısı yaptıktan sonra halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan gözaltına alınan 'Şenay Günaydın' sorusunu geçiştirdi. O anlarda Beyaz Haber ekibinin diğer soruları CHP'liler tarafından engellendi.

Televizyon / 30 Haziran 2017 Cuma 19:00
CHP'den Beyaz Haber'e soru yasağı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin vekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşte ortaya çıkan Şenay Günaydın, oğlunun FETÖ'den tutuklandığını iddia ederek sokağa inme çağrısı yapmıştı. 

CHP'NİN KADROLU ELEMANI ÇIKTI
Şenay Günaydın'ın CHP'nin kadrolu elemanı olduğu ortaya çıkarken tutuklu oğlunun da olmadığı anlaşıldı. Günaydın bir süre sonra ise halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan gözaltına alındı.
 
CHP'DEN BEYAZ HABER'E SORU YASAĞI
Beyaz Haber ekibi bu gelişmeleri CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sormak istedi. Kılıçdaroğlu, önce 'Hangi kadın? diyerek sonra da 'Adalet arıyoruz' sözleriyle soruyu geçiştirdi. Bu anlarda CHP kurmayları devreye girerek ikinci soruya izin vermedi. CHP vekili Özgür Özel, sadece soru sormak isteyen muhabiri kolundan çekerek uzaklaştırdı. Kılıçdaroğlu ise bu müdahaleyi görmezden geldi. 



 










Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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