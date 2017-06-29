Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu terleten soru

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu Nagehan Alçı'nın sorduğu sorduğu sorularla canlı yayında zaman zaman zor anlar yaşadı.



Başlatmış oldukları yürüyüşün bir parti yürüyüşü olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.



DARBECİLER DE SİZİNLE BERABER YÜRÜYEBİLİR Mİ?



Bunun üzerine gazeteci Nagehan Alçı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ' Darbeyi planlayan Akın Öztürk'ün eşi ve meclis bombalayan darbecinin eşine kapınız açık mı onlarda sizinile beraber yürüyebilir mi?' sorusunu sordu.



EŞİ GELDİ KABUL ETMEDİK



Bu soru karşısında bir süre duraksayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;



'Meclis bombalayanlardan birisinin eşi geldi. Genel merkeze geldi kabul edilmedi. Bilmiyoruz ki tanımıyoruz ki. Onların hareketlerinden ve eylemlerinde rahatsız olduk ve onları bir şekilde uzaklaştırdık. Bilmiyoruz. Demokrasiye inanıyorsa ve adalet arıyorsa bizim açımızdan bir sakıncası yok. Parti kimliği kullanmayacak ve sade vatandaş olarak gelecek.'



İşte Kılıçdaroğlu'nın açıklamalarından satırbaşları;



İstanbul Maltepe'de umarım güzel bir miting gerçekleştireceğiz. Bir ülkede adalet yara almışsa o ülkenin kendi içinde barışı sağlaması mümkün değil.



Doktor arkadaşlarımın önerisi var, tempoyu koruyun diye. Bazen dozu kaçırıyorum daha hızlı yürüyorum. Biraz daha yavaşlıyoruz uyarı üzerine sonra belli bir tempoda devam ediyoruz.



Bir davaya inanıyorsanız, haklı olduğunuza inanıyorsanız emin olun yürürsünüz. Düzenli spor yapan bir insan değilim. Adalet için bir yürüyüş yapalım dedik, sağolsun yalnız bırakmadılar.



CHP'Lİ VEKİLLİN SÖZLERİNE: DOĞRU BULMUYORUM



(CHP'li vekilin 'Erdoğan ve AK Parti Lahey'de yargılanacak' sözleri soruldu



Doğru bulmuyorum.



'ONLAR DEVLETİN DEĞİL SİZİN HAKİM VE SAVCINIZ'



Şantaj ile kaybedilecek zaman yok. Hakim ve savcı orada. Onlar sizin hakim ve savcınız. Devletin hakimi ve savcısı demiyorum dikkat ederseniz. Kendi söylemlerine dikkat etmeliler. Bizim ve FETÖ'nün sözlerini kıyaslayacaklarmış. Vallahi çok mutlu oluruz. Eleştirdiğimizde kıyameti koparıyorlardı 'Hoca Efendi'ye bunu nasıl söylersiniz.' diye. Kendi sözleri ile FETÖ'nün sözleri arasında paralellik var. 'Aynı menzil' sözünü eden ben değilim ki, 'aynı menzil' lafını söyleyen onlar.



Gülen cemaatini devlete yerleştiren kim? Ben miyim? Bir kişi vali olacaksa, kaymakam olacaksa önce Pensilvanya'ya gidiyorlardı. Keşke öyle bir araştırma yapsalar da biz de bilsek biz ne söylemişiz, onlar ne söylemiş diye. Bizim ve FETÖ'nün söylemlerini karşılaştıracaklarmış. Çok ama çok mutlu olurum. Duyduğum en iyi haber. Vallahi çok mutlu olurum.



'SESİMİN KESİLMESİ ARAYIŞI VAR AMA BUNDAN KORKMAYIZ'



'Bir partinin genel başkanı konuşuyor, bunun bir yolunu bulup sesini keselim' şeklinde bir arayış var. Biz bunlardan çekinir miyiz, asla. Biz ne söylüyorsak kamuoyu önünde gayet net söylüyoruz. Düşüncelerimiz neyse gayet açık söylüyoruz. Söz verdiysek sözümüzün arkasında dururuz. 'Hakimler, savcılar seni de çağırır. Çağırsa ne olur? 138. madde hakimlere, savcılara talimat vermek pozisyonunda olanlar için getirilmiştir o madde. Ben yargıya nasıl talimat vereceğim?



'KONTROLLÜ DARBE'



Bakın kontrollü darbeden şunu kast ediyoruz. Bilinen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan darbeye kontrollü darbe denir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'Hangi önlemleri alacaksanız parlamentoya getirin' dedik. Yapmadılar. Açlık grevi yapan iki öğretmen var, ne ilgileri var FETÖ ile. Yüzlerce örnek verebilirim. Biz adaleti savunuyoruz. Siyasetçiler suçluyu belirleyemezler. Biz suçlunun kim olup olmayacağını siyasete bıraktık. Savcı hemen iddianameyi hazırlıyor, hakim hemen kararını veriyor.



'DARBEYİ EN İYİ BİLEN İKİ KİŞİ İFADE VERMEDİ'



Ben üç darbeyi yaşadım. O darbe döneminde yaşananların bir benzeri bu dönemde de var. Hepsini söyledim. 15 Temmuz'un soruşturulması lazım ama iktidar bunu araştırmayı değil, kapatmayı yeğledi. Darbeyi en iyi bilen iki kişi parlamentoya gelip bilgi vermedi.



'ADİL ÖKSÜZ OLAYI KAPATILMAK İSTENDİ'



Ben kontrollü darbe söylemini referandumdan çok önce kullandım. Sayın Başbakan, Adil Öksüz olayı hakkında soruşturma açılmasını istedi. Adil Öksüz'ün üzerindeki GPS cihazı hangi firmadan dedim... Adil Öksüz olayı her seferinde kapatılmak istendi.



'İKİ 15 TEMMUZ VAR'



İki tane 15 Temmuz var. Sokağın 15 Temmuz'u ve sarayın 15 Temmuz'u. Darbe girişiminde bulunuldu, halk sokaklara çıktı ve darbe önlendi. Bu sokağın 15 Temmuz'u. Bir de sarayın 15 Temmuz'u var.



Ben sorulardan yola çıkarak cevabı aramak istiyorum. O nedenle parlamento çok önemliydi. Gelip bilgi verselerdi çok önemliydi. Savcılar gerçekten serbest bırakılsaydı birçok boyut ortaya çıkacaktı.



'DARBE GİRİŞİMİNDE KARANLIK NOKTALAR VAR'



Kontrollü tanımından neyi kast ettiğimizi söylüyoruz. Siz katılmayabilirsiniz. Ben bu darbe girişiminde çok karanlık nokta olduğunu biliyorum.



Savcı iddianameyi hazırlıyor, Adalet Bakanlığı gözden geçirdikten sonra iddianame mahkemeye veriliyor. Bu, yargıya müdahale değil midir? Mesela üst akıl deniyor. Kim üst akıl. Siz savcısınız, yazarsınız bunu. Yargılama süreci sorunlu, baştaki süreç sorunlu. Sayın Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı...



Darbe gecesini anlatıyor, '3 ayrı yerde 3 ayrı uçak tutuyorduk' diyor. Önceden haberiniz var demektir bu. Darbeyi öğrendiği zaman bu uçaklar hemen kalkıp gelebilir mi? Bilinmeyen çok şey var. Bizim talebimiz bu işi siyasal temelde değil, ülkenin geleceği açısından masaya yatırmakta fayda var.



'BANA VERDİKLERİ SÖZLERİNİ TUTMADILAR'



15 Temmuz'dan sonra demokrasi konusunda güzel bir atmosfer ortaya çıkmıştı. Sonra 20 Temmuz geldi. İlk kararnameye itiraz ettik. Askeri hastanelerin kapatılması... Bunun FETÖ ile ilgisi yok. Kış lastiği KHK ile belirlendi. Bize verdikleri hiçbir sözü tutmadılar.



'BERBEROĞLU'NUN TUTUKLANMASI BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA'



Vekiller tutuklandıktan sonra Sayın meclis Başkanı'nı ziyaret ettim. Söz verdi, 'Ben bu konuda anayasa hukukçularından görüş alacağım' dedi. Teşekkür ettim. Sonra dedim ki 'Bir sorun bakalım bu görüş alındı mı' diye... Hiç görüş alınmamış. TBMM Başkanı bana grup başkanvekillerinin önünde görüş alacağını söylüyor ama görüş almıyor. Enis Berberoğlu'nun tutuklanması bardağı taşıran damla oldu. Meclis'in iradesi yoki saraya bakıyorlar. Yargı da öyle.



'REFERANDUM İÇİN BİZ DE BU TUZAĞA DÜŞMEDİK'



Anayasa Mahkemesi'nin kararı vardı, milletvekilleri tutuklanamaz diye. Bizim parti programımızda kürsü dokunulmazlığı hariç, dokunulmazlıklara karşı. Parti programını kurultay kabul ediyor. Benim üstümdeki bir organ kabul ediyor. Yani Genel Başkan'ı seçen bir organ diyor ki, kürsü dokunulmazlığı hariç, tüm dokunulmazlıklara karşıyız. Bugün de aynı düşüncedeyiz biz. Hiçbir Düşüncemiz değişmedi bizim.



Ama yargının bağımsız, tarafsız olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bugün Anayasa Mahkemesi otursa masanın başına, karar verse, eski kararından vazgeçmese 'Milletvekilleri tutuklanamaz' diyecek. Ama Anayasa Mahkemesi aylardır karar veremiyor. Niçin? Saraya bakıyor.



Şu anda İktidar partisi herhangi bir vekilin dokunulmazlığını 160 oy ile kaldırabilir. Anayasa değişikliğine gerek var mı? Yok. O zaman soru şu: Niçin Anayasa değişikliği yapıldı? Referanduma hazırlık için yapıldı. Referandum için biz de bu tuzağa düşmedik bu kadar basit. Yani bir iktidar partisi herhangi bir milletvekilinin dokunulmazlığını bugün parlemento açık olsa öğleden sonra kaldırabilir. Yetki ve sayısal çoğunluğu var zaten.



