Bugün dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Türkiye bugünden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisine girecek.

Mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak Bursa’da hava sıcaklığının 40, Balıkesir’de ise 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Sıcaklar ülke genelinde de yükselecek. Bu sıcaklık değerlerinin gölge tahminleri olduğunu, güneş altında çok daha yüksek derecelerin hissedileceğini vurgulayan uzmanlar, Kuzey Afrika sıcaklarına karşı dikkatli olunması uyarısını yaptı. Sağlık açısından sıcak hava dalgası durumlarında bazı önlemlerin mutlaka alınması gerektiğini vurgulayan Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, şunları kaydetti: “Güneş ışığının daha dik açılarla geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalmaktan kaçınmak gerekir. İkinci en önemli önlem ise vücudun sıvı ihtiyacının olabildiğince yüksek düzeyde karşılanmasıdır. Sıcaklık, ısı ve nem artışı insanlarda terleme yoluyla sıvı kaybına daha çok yol açar. Sıcak havalarda bol su tüketmekte fayda var. Vücudu mineral kaybından da mümkün olduğunca korumak gerekir. Bu noktada aşırı sıcak havalarda bol bol sıvı gıdaların alınmasında, aşırı hareketsiz bir yaşam tarzından uzak durulmasında ve mümkün olduğunca vücuttaki ısı transferini azaltan kat kat giyinmekten kaçınılmasında fayda var”



13 İLE SICAK HAVA UYARISI



Meteorolojiden, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan için kuvvetli sıcak hava uyarısı yapıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 2 Temmuz Pazar günü saat 06.00’dan 6 Temmuz Perşembe günü saat 06.00’ya kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan ve çevrelerinde “kuvvetli sıcak hava dalgası” beklendiği bildirildi. Yetkililer, oluşması muhtemel risklere karşı, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.



Aydın’da idari izin



Aydın’da sıcaklık sebebiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ile engellilerin bugün izinli sayılacağı bildirildi. Valiliğin açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamilelerin, ilde hava sıcaklığının artması sebebiyle bugün idari izinli sayılacağı belirtildi. İlde sıcaklığın 44 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.



Bu yıl daha sıcak geçecek



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen Avrupa’yı kasıp kavuran Afrika sıcaklarına ilişkin şöyle konuştu: “Önümüzdeki 3-4 gün, özellikle bugün, yarın ve pazar günü sıcaklık 45 dereceye doğru çıkabilir. Sıcaklıklar öldürücü olabilir. Önümüzdeki pazartesi, salı kısa bir serinleme olacak sonra tekrar sıcak hava dalgası geliyor. Bu yıl geçen senenin yazından daha sıcak geçecek.”







İstanbul’da termometreler 39 dereceyi gösterdi



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da termometreler dün 39 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklar İstanbullulara zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalan kimi vatandaşlar serinlemenin yollarını ararken inşaat işçileri kavurucu sıcağın altında çalışmalarını sürdürdü.





