Başbakan Yıldırım: Macaristan'la yapacağımız çok şey var

Başbakan Binali Yıldırım, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.



Yıldırım'ın açıklamasından satır başları:



Başbakan Binali Yıldırım, "Macaristan ile ilişkilerimiz sadece siyasi ve ekonomik olarak değildir. Kültürel bağlantılarımız ve birbirimizde lizlerimiz var. Macaristan'la Türkiye olarak yapacağımız çok şey var. Eğitim olarak ilişkileri geliştirebiliriz. Macaristan'ın 11 Nobel ödüllü bilim adamı var. Bilim yönünde de birlikte çalışabiliriz. Spor alanında da gelişmiş olan Macaristan'la gençlik ve spor alanında da ortak projeler üretebiliriz" şeklinde konuştu.



Macaristan Başbakanı Victor Orban, "Başbakan Binali Yıldırım'ın da dediği gibi Türklerle Macarlar arasında büyük bir bağ var. Macaristan'da hamam adeti vardır ve benim gittiğim hamamda da Kerim Paşa yazmaktadır. Birbirimizin tarihi iç içedir. Burada kendimi evimde gibi hissettim. Diplomasi de önemli şeyler söz konusu. Macaristan ve Türkiye NATO'nun kararlı üyeleridir. Türkiye Avrupa'nın önemli müttefiklerinden birisi. Uluslarası mücadelede Türkiye'nin çabaları için Başbakan Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Türkiye'nin istikrarlı olması Avrupa'nın da menfaatinedir."