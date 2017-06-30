Azeri milletvekilinden tokat gibi konuşma

Avrupa'nın terörle mücadeleyi masaya yatırdığı toplantıda Azeri milletvekili Ganire Paşayeva, toplantıda söz olup Türkiye'yi savundu.



Avrupa'nın terörle mücadelede ortak tutumunun konuşulduğu toplantıda konuşan Ganire Paşayeva Avrupa ülkelerinin terörle mücadelede Türkiye'ye karşı çifte standart izlediğini aktardı.



Paşeyava, ”Bugün Türkiye birçok terör örgütüne karşı can siparane mücadele ediyor. Türkiye aynı zamanda Avrupa adına insanlık adına da terörle mücadele ediyor ve bu yolda şehitler veriyor.” dedi.



Sert sözlerle Avrupa'yı eleştiren Azeri vekil şöyle devam etti: Peki Avrupa'nın bazı ülkeleri ne yapıyor? Maalesef bazı Avrupa ülkeleri Türkiye'ye yeterli desteği vermediği gibi Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerin yandaşlarına da her türlü kolaylığı sağlıyor. Bu son derece üzücü. Üzücü olduğu kadar da kabul edilemez bir durumdur.

