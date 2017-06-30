USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 4,01 - 4,02

Azeri milletvekilinden tokat gibi konuşma

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde konuşan Azeri vekil Ganire Paşayeva Avrupa'ya tepki gösterdi: Türkiye terörle mücadele ederken Avrupa ne yapıyor?

Dünya / 30 Haziran 2017 Cuma 21:03
Azeri milletvekilinden tokat gibi konuşma
Video için tıklayın

Avrupa'nın terörle mücadeleyi masaya yatırdığı toplantıda Azeri milletvekili Ganire Paşayeva, toplantıda söz olup Türkiye'yi savundu.

Avrupa'nın terörle mücadelede ortak tutumunun konuşulduğu toplantıda konuşan Ganire Paşayeva Avrupa ülkelerinin terörle mücadelede Türkiye'ye karşı çifte standart izlediğini aktardı.

Paşeyava, ”Bugün Türkiye birçok terör örgütüne karşı can siparane mücadele ediyor. Türkiye aynı zamanda Avrupa adına insanlık adına da terörle mücadele ediyor ve bu yolda şehitler veriyor.” dedi.

Sert sözlerle Avrupa'yı eleştiren Azeri vekil şöyle devam etti: Peki Avrupa'nın bazı ülkeleri ne yapıyor? Maalesef bazı Avrupa ülkeleri Türkiye'ye yeterli desteği vermediği gibi Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerin yandaşlarına da her türlü kolaylığı sağlıyor. Bu son derece üzücü. Üzücü olduğu kadar da kabul edilemez bir durumdur.

MilletvekiliTerörle MücadeleAvrupa Konseyi Parlamenterler MeclisiGanire Paşayeva


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı