Aşk-ı Memnu yine TT oldu

4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D kanalında yayınlanan ve 2 sezon süren Türk romantik drama dizisi Aşk-ı Memnu, Twitter'da yine TT oldu.



Hafta içi hergün sabah saatlerinden tekrar bölümleriyle ekrana gelen Aşk-ı Memnu, bugün yayınlanan final bölümüyle yine sosyal medyaya damva vurdu.



Hafızalara kazınan Bihter Ziyagil'in intihar sahnesi, yine izleyenleri derinden üzdü. Dizi, kısa sürede Twitter'da TT lisetesinde birinci sıraya oturdu.



İşte bazı twitter kullanıcılarının attığı o tweetler:















Dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaşmıştı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel